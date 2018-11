Neue Folge der Kuppelshow "Bauer sucht Frau": Neue Flirt-Offensiven samt Babyplanung

Zweite Chance für Schäfer Dirk

Schäfer Dirk (40) aus dem Sauerland hat eine zweite Chance bekommen. Da Debbie die Hofwoche abgebrochen hat, hat er eine neue Dame zu sich eingeladen: "Ich habe all' meinen Mut zusammengenommen und habe Kontakt mit Lena aufgenommen." Der erste Eindruck am Bahnhof stimmt: Mit einer Rose holt er sie ab, was sie als "sehr charmant" empfindet. Bei sich zu Hause geht das Verwöhnprogramm mit Kaffee und Torte weiter. Auch an Komplimenten spart er nicht: "Du hast wirklich ein schönes Lächeln!"