Neue Fantasy-Show in der Mache Superman Henry Cavill wird in Netflix-Serie zum "Witcher"

Im Mai wurde bekannt, dass "Die Hexer-Saga" von Andrzej Sapkowski zu einer Netflix-Serie werden soll. Jetzt hat der Streamingdienst angekündigt, wer in die Rolle des Hauptprotagonisten schlüpfen soll. Geralt von Riva wird von Henry Cavill (35, "Man of Steel") gespielt, der Filmfans in den vergangenen Jahren besonders als Superman in mehreren Verfilmungen aus dem bekannten DC-Universum aufgefallen ist.