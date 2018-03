Neue Erstbezugs-Studie Wohnraum-Preise: Ist München uns das wert?

Was also tun? Den Englischen Garten einfach einen schönen Park sein lassen und umsiedeln? Pfiar di, Biergarten! Servus, Viktualienmarkt! Da böte sich momentan noch Berlin als Ziel an. Wer in der der Bundeshauptstadt in einen Neubau zieht, zahlt dort momentan noch vergleichsweise günstige zwölf Euro und ein paar Zerquetschte pro Quadratmeter.

Berlin nähert sich München an

Wer solche Pläne hegt, sollte sich jedoch beeilen. Denn Berlin holt bei den Mietpreisen rasant auf. Zwischen dem Jahr 2000 und heute lag die Steigerungsrate bei 44 Prozent. München mit seinen 23 Prozent kommt da geradezu bescheiden daher.

Was in München dagegen so richtig reinhaut – auch für Berlin sicher uneinholbar – sind die Kaufpreise: Bei einer Bestandswohnung muss man hier im Schnitt mittlerweile rund 5500 Euro pro Quadratmeter hinlegen. Bei allen anderen deutschen Großstädten sind es überall Minimum knapp 2000 Euro weniger.

Wegen des anhaltenden Zuzugs hat sich der Preisdruck auch längst auf das Umland ausgewirkt. Wer dort bauen will, sollte schon ordentlich was auf der hohen Kante haben. Denn auch dort haben die Grundstückspreise in den vergangenen Jahren einen heftigen Sprung gemacht.

Dem Zahlenwerk der Stadt zufolge, für das die Daten bei Immobilienscout und der Immobilienteil der „SZ“ ausgewertet wurden, sind seit 2015 die Grundstückspreise „alarmierend angestiegen“. In den Landkreisen Dachau, Erding, Freising und Landsberg ging’s rund 17 Prozent nach oben.

Vielleicht also doch lieber umziehen nach Hamburg, Berlin, Düsseldorf? Bei diesen Preisen wird die Liebe zu München und der Region jedenfalls schon auf eine sehr harte Probe gestellt.

