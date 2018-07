Neue Details zur Hochzeit Prinzessin Eugenie: Ein Promi-Kind wird für sie Blumen streuen

Das Hochzeitsfieber bei den britischen Royals hält weiter an: Am 12. Oktober werden Prinzessin Eugenie (28) und ihr Verlobter Jack Brooksbank (31) ihre Liebe vor dem Traualtar besiegeln. Auch wenn dieses Jahr wohl niemand mehr die mediale Aufmerksamkeit erzeugen wird, die Herzogin Meghan (36) und Prinz Harry (33) im Mai bekamen, so wird auch Eugenies Hochzeit zweifelsfrei ein Event. Schon die Auswahl der Blumenkinder verspricht einen gewissen Glamour-Faktor, wie unter anderem "express.co.uk" berichtet.