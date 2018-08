Neue Details zur Besetzung "Game of Thrones"-Finale: Auf diese Figur müssen die Fans verzichten

Der Mime, der vor allem für seine Darstellung von Sherlock Holmes' älterem Bruder Mycroft in der gleichnamigen Serie mit Benedict Cumberbatch (42) bekannt wurde, spielt in "Game of Thrones" Tycho Nestoris. Die Figur ist der Vertreter der Eisernen Bank von Braavos und hat in einzelnen Staffeln zuvor bereits mit den unterschiedlichsten Figuren Pläne geschmiedet, zuletzt etwa mit Cersei Lennister (Lena Headey, 44).