Neue Details zu dem Vorfall Nach Weinstein-Attacke: Gwyneth Paltrow voll des Lobes für Brad Pitt

Hollywood-Star Gwyneth Paltrow (45, "Shakespeare in Love", 1998) hat offenbar ein gutes Händchen bei Männern. Denn wie sie jetzt in einem Interview mit Radiomoderator Howard Stern (64) verriet, stellte ihr damaliger Freund Brad Pitt (54, "12 Monkeys", 1995) Filmproduzent Harvey Weinstein (66) umgehend zur Rede, nachdem dieser versucht hatte, die damals noch eher unbekannte Schauspielerin in einem Hotelzimmer anzugreifen. Paltrow schwärmte in den höchsten Tönen von der Reaktion ihres Ex-Freundes.