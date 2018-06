Neue Details Prinz Harry & Herzogin Meghan: Abwechslungsreiches Programm in Irland

Vor Australien, Neuseeland, Tonga und Fidschi geht es nach Irland! Nun gibt es neue Details für die erste offizielle Auslandsreise von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) als Ehepaar. Der Herzog und die Herzogin von Sussex werden sich bekanntlich am 10. und 11. Juli in Irland aufhalten. Dieser Besuch erfolgt "auf Ersuchen der Regierung Ihrer Majestät", teilte der Kensington Palast am Montag mit. Die beiden erwartet ein abwechslungsreiches Programm.