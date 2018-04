Neue Details Nach der Trennung: Daniel Völz abgeklärt, Kristina Yantsen weint

Das "Bachelor"-Paar der achten Staffel der RTL-Kuppelshow ist Geschichte. Rosenkavalier Daniel Völz (33) und Kristina Yantsen (25) haben sich getrennt. Und das Liebes-Aus bietet einiges an Dramatik, wie bei "Explosiv" am Freitagabend enthüllt wurde. Das vermeintlich glückliche Pärchen war zusammen für einen RTL-Dreh geladen. Die beiden wurden dabei verkleidet mit Perücke und Co. in ein Einkaufszentrum geschickt. Als Kristina alleine zu den weiteren Plänen mit Daniel befragt wurde, ließ sie die Bombe platzen: "Wir sind nicht mehr zusammen". Doch das war nicht alles.