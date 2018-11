Seine Krankheit wurde anderen zum Verhängnis

Er wurde in 68 Fällen als Pfleger eingesetzt. Seine Masche: Er nutzte mehrere Gelegenheiten, um ungestört die Häuser und Wohnungen der wehrlosen Pflegepatienten zu durchsuchen. Wenn er nichts Stehlenswertes fand, so die Ermittler, brach er den Job ab und ließ sich an einen anderen Ort versetzen. Das passierte an 17 der 68 Arbeitsstellen. Meistens ließ er Bargeld und Schmuck mitgehen, aber auch Haushaltswaren und Lebensmittel waren vor ihm nicht sicher.