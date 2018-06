Feldmoching - Kleine Brauereien sind in, schaut man auf die Erfolgsgeschichte vom Giesinger Bräu stimmt das auf jeden Fall. Noch vor zehn Jahren brauten die Gieisnger in einem Hinterhof in der Birkenau, heute thront auf der Isarhangkante in Obergiesing die neue Brauerei mit großer Wirtschaft dabei.