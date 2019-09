Neue Bilder Harry und Meghan: Baby Archie feiert ersten Auftritt in Südafrika

Er ist bereits ein Medien-Profi

"Er ist bereits an Kameras gewöhnt", soll Prinz Harry laut "The Sun" bei dem Treffen erklärt haben. Tutus Tochter Thandeka Tutu-Gxashe soll sich dann an Archie und seine Mutter gewandt und gescherzt haben: "Du magst die Frauen. Er wird ein Frauenheld werden." Laut dem offiziellen Instagram-Account des Herzogs und der Herzogin von Sussex wollte das Paar bei dem Gespräch mehr über Tutus Organisation The Tutu and Leah Legacy Foundation erfahren, die ein globales Bewusstsein für kritische Themen in der Welt schaffen möchte.