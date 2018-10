Ende September heizte Schauspielerin Ellen Pompeo (48) mit einigen Aussagen wilde Spekulationen über ein baldiges Ende der beliebten Arztserie "Grey's Anaotomy" an. In den USA ist vor Kurzem die 15. Staffel gestartet. Ist danach Schluss? Pompeo, die seit der ersten Folge Dr. Meredith Grey spielt, hat sich nun abermals zu einem möglichen Serien-Aus geäußert. "Ich mache das schon lange und ich werde in der Tat unruhig, doch die Fans sind immer noch so begeistert von der Show", erklärte sie am Rande einer Veranstaltung im Gespräch mit "Entertainment Tonight".