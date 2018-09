Neue Aufklärung via Instagram Dieter Bohlen erklärt sich nach Pullover-Shitstorm noch einmal

Er wollte nur ein mitfühlendes Statement abgeben. Doch Dieter Bohlen hat mit seiner Instagram-Videobotschaft zu dem vermissten Daniel Küblböck (33) für einen Shitstorm gesorgt. Der Aufreger: Sein Hoodie hatte die Aufschrift "Be one with the ocean" (auf Deutsch: Sei eins mit dem Ozean). Eine geschmacklose Kleiderwahl, wie viele Fans sich einig waren. Denn Daniel Küblböck soll bei einer Kreuzfahrt mit der AIDAluna von Bord gesprungen sein.