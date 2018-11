Neue Amazon-Serie "Homecoming": Julia Roberts zeigt sich von einer neuen Seite

Immer mehr Hollywood-Stars gehen in Serie. Auch Oscar-Preisträgerin Julia Roberts (51, "Erin Brockovich") hat eine Serien-Hauptrolle übernommen. In "Homecoming" ist sie ab dem 2. November bei Amazon Prime Video zu sehen. Die erste Staffel wird zunächst in englischer Originalsprache veröffentlicht, Anfang 2019 folgt die deutsche Synchronfassung. Das erwartet Fans in der Thriller-Serie.