Die britische Erfolgsshow "Dancing on Ice" soll bald auch wieder in Deutschland die Massen verzaubern. Wie Sat.1 mitteilte, sicherte sich der Sender die Rechte an dem TV-Spektakel, dass bei der britischen Ausgabe im Januar 2018 im Vereinigten Königreich knapp neun Millionen Zuschauer begeisterte. In der Show erhalten Promis von Eiskunstlauf-Profis den letzten Schliff und meistern gemeinsam den Weg vom ersten Schritt auf dem Eis bis hin zur anmutigen Kür.