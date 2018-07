Das war am Dienstagnachmittag. Am Dienstagabend stellte die AZ eine Anfrage an Vodafone bezüglich der Kästen. Und am Mittwochmittag hieß es dann plötzlich von Vodafone: Die Kästen werden wieder in den grauen Zustand rückgebaut. "Dass es diese offensichtlichen Widerstände gegen die Kästen gibt, damit haben wir nicht gerechnet", erklärt Volker Petendorf, Sprecher von Vodafone. Jedoch habe man bereits einen Dienstleister beauftragt, die roten Kästen wieder in ihren ursprünglichen grauen Zustand zurückzuführen. "Wenn sie das Ortsbild stören, dann reagieren wir natürlich."