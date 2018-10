Neu im Ergomar: Textilsauna Schwitzen für Gschamige

Ergolding - In Finnland gehört Saunieren fest zur Kultur und auch in Deutschland hat es viele Fans. Das Schwitzbad fördert die Gesundheit und dient der Entspannung. In der Regel betritt man in Deutschland die Sauna nackt. Das schreckt aber Menschen ab, die sich vor Fremden ungern ausziehen wollen - oder andere im Adams- oder Evakostüm sehen wollen. Das Ergomar in Ergolding schafft nun Abhilfe und bietet einmal monatlich eine Textilsauna für Gschamige an.