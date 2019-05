Neu auf dem Chrysanthementhron Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako zeigen sich erstmals dem Volk

Nach der Abdankung seines Vaters, Kaiser Akihito von Japan (84), am 30. April, war Naruhito ihm am Mittwoch (1. Mai) auf den Chrysanthementhron gefolgt. Die große religiöse Inthronisierungszeremonie wird im Oktober stattfinden. Dazu werden zahlreiche Staatsgäste in Tokio erwartet; es soll auch einen Autokorso durch die Stadt geben.