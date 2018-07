Nettokaltmieten Mietpreisvergleich: München mal nicht an der Spitze!

Anbindung an Metropolregionen lassen Mieten steigen

Was die Städte und Landkreise gemeinsam haben, in denen die Mietpreise so gestiegen sind? Eine gute Anbindung an die Autobahnen und die Nähe zu Wirtschaftsstandorten wie etwa Ingolstadt. Das zeigt sich an den Zahlen von Eichstätt (+62 Prozent), aber auch Neuburg-Schrobenhausen mit 56 und Pfaffenhofen an der Ilm mit 51 Prozent.