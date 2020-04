Netflix-Serie erzählte davon Prinz Charles trauert um seinen einstigen Walisisch-Lehrer

Traurige Nachrichten für Prinz Charles (71). Sein früherer Walisisch-Lehrer, Dr. Tedi Millward, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Bei Instagram nimmt der Royal mit bewegenden Worten Abschied. "Ich bin zutiefst traurig, von Dr. Millwards Tod zu hören", schreibt er sowohl auf Walisisch als auch in seiner Muttersprache Englisch. "Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Zeit in Aberystwyth mit Dr. Millward." Ganze 51 Jahre liegt diese zurück.