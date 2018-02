Die konkurrierenden Regionalmächte Iran und Saudi-Arabien sind mit den Außenministern Mohammed Sarif und Adel al-Dschubair vertreten. Al-Dschubair zeigt sich in den Konflikten mit dem schiitischen Iran und dem Nachbarn Katar ebenso hart wie im Jemen-Konflikt - was er in München bekräftigen dürfte. Sarif gilt als Architekt des Atomabkommens. US-Präsident Donald Trump hält vorerst an dem Atomdeal fest, will aber den Druck auf die Regierung in Teheran verschärfen.