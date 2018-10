Nein zum "Playboy" "Naked Attraction": Moderatorin Milka mag es privat lieber angezogen

Mit Nacktheit scheinen Sie offenbar keine Probleme zu haben. Laufen Sie denn selbst am liebsten nackt rum?

Fernandes: Nein. Ich mag "angezogen".

Hat der "Playboy" schon mal bei Ihnen angeklopft? Würden Sie sich hüllenlos fotografieren?

Fernandes: Ja, hat er. Und nein, würde ich nicht.

In der letzten Staffel versuchten Sie Ex-Playmate Cathy Lugner an den Mann zu bringen. Wie haben Sie sie erlebt?

Fernandes: Ich kannte sie vorher nicht, fand sie aber durchaus sehr sympathisch und unkompliziert.

Warum wird es in den neuen Folgen keine prominenten Kandidaten geben?

Fernandes: Weil alle vergeben sind? - Scherz. Also ich weiß nicht, was der Sender darauf antworten würde. Aber mir persönlich, interessieren die "nicht-prominenten" Singles sehr viel mehr. Sie gehen sehr viel unbefangener mit dem Thema um und man hat schnell das Gefühl, sich mit einer guten Freundin/einem guten Freund zu unterhalten.

Dafür sind die Kandidaten in diesem Jahr altersmäßig bunt gemischt. Auch Singles jenseits der 40 suchen in der Sendung nach einem Partner. Gehen diese anders an die Suche heran, wie unterscheiden Sie sich von den jüngeren Kandidaten?

Fernandes: Mein Eindruck? Die wissen halt, was sie wollen. Je mehr Lebenserfahrung die Singles mitbringen, desto weniger klammern sie sich an das, was das Gros der Menschen für schön erklärt hat. Das ist so entspannend.

Wie findet es eigentlich Ihr Mann, dass Sie es beruflich so oft mit nackten Männern zu tun haben. Ist er eifersüchtig?

Fernandes: Dazu hat er absolut keinen Grund. Robert ist ein großartiger Mann, der sich im Laufe unserer Beziehung in jeglicher Hinsicht bewiesen hat. Da kommt kein anderer ran. Auch nicht nackt.

Bekommen Ihre beiden Töchter schon mit, dass Ihre Mama im Fernsehen arbeitet?

Fernandes: Die Große (5) hat mich schon im Fernsehen gesehen. Für die Kleine (2) ist es, glaube ich, noch zu früh.