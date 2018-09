Neid ist auch keine Lösung,... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF, Neid ist auch keine Lösung, Beziehungskomödie

Marie (Stefanie Stappenbeck) und Markus Baumgartner (Matthias Koeberlin) sind ein Bilderbuch-Paar. Doch beruflicher Alltag und zwei Kinder lassen die Eheleute kaum durchatmen. Wie gerufen kommt da die Einladung zum 40. Geburtstag von Maries ehemals bester Schulfreundin Heike (Christina Hecke). Die bewohnt mit ihrem smarten Mann Hans (Götz Otto) ein Traumhaus am See. Während Markus die angenehme Atmosphäre im Haus der Freunde genießt, keimt in Marie Neid auf. Warum ist sie nicht auch so erfüllt und glücklich? Waren alle Entscheidungen, die sie für ihr Leben getroffen hat am Ende falsch? Marie gerät in Optimierungswahn...