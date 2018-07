Neben der Tierpark-Brücke Thalkirchen: Stadt prüft zweite Brücke über die Isar

Am Montag hat sich die zuständige Stadtbaurätin, Elisabeth Merk (parteilos), zu den CSU-Plänen geäußert. Und: Es könnte eine zweite Brücke geben. Zumindest will die Stadt prüfen, ob die Errichtung eines zweiten parallelen Übergangs über die Isar sinnvoll ist. "Der vereinbarte Zeitplan sieht vor, dass die verkehrliche Untersuchung Ende 2018 abgeschlossen sein soll", heißt es in der Antwort der Stadtbaurätin an die CSU. Dann wird klar sein, ob es eine neue Brücke gibt.