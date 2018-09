NBC-Serie "The Inn Crowd" Jim Parsons: Neue Sitcom über homosexuelles Pärchen ist in der Mache

Schauspieler Jim Parsons (45) muss sich nach dem angekündigten Ende von "The Big Bang Theory" im kommenden Jahr offenbar keine Sorgen über zu wenig Beschäftigung machen. So habe der Sheldon-Darsteller schon die nächste Sitcom in Planung, wie die US-Seite "Deadline" berichtet. Dabei handele es sich um die Show "The Inn Crowd", in der ein schwules Pärchen im Mittelpunkt steht, das in einer kleinen Stadt ein Gasthaus eröffnet - und damit die konservativen Einwohner schockt.