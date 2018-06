Rudelbildung kurz vor Schluss

In der Verlängerung war Golden State dann das klar bessere Team, startete mit einem 9:0-Lauf und brachte den Sieg nach Hause. In den letzten Sekunden ging es trotzdem noch einmal hoch her: Clevelands Tristan Thompson drückte seinem höhnisch applaudierenden Gegenspieler Draymond Green den Ball ins Gesicht, die Folge war eine Rudelbildung, Thompson wurde in die Kabine geschickt.