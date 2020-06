An die 6.000 Stacheln hat ein Igel dieser Größe normalerweise, sagt der Naturschützer Martin Hänsel von der BUND-Kreisgruppe München. Igel-Mädchen Ronja hat nicht einmal die Hälfte dieser Menge. Sie hat kahle Stellen am Bauch, an der Stirn, auf dem Rücken. "So ist sie eine leichte Beute für Marder, Füchse, Rabenkrähen, Hunde oder Katzen", sagt Hänsel besorgt. Weil die Technik nicht mehr funktioniert, sich zusammenzukugeln und dem Angreifer die Stacheln in die Schnauze zu stoßen.