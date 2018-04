Er trug keinen Maulkorb Rottweiler beißt Frau (34) in der S-Bahn in den Arm

Ein Rottweiler hat am Montag eine 34-Jährige in der S-Bahn am Bahnhof Hirschgarten gebissen. Die Frau kam ins Krankenhaus, das KVR wurde über den Vorfall informiert.