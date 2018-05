London - Nach der harschen Kritik an dem Foto mit dem türkischen Präsidenten, reagiert nun Ilkay Gündogan: "Es war nicht unsere Absicht, mit diesem Bild ein politisches Statement abzugeben, geschweige denn Wahlkampf zu machen", teilte Gündogan mit, der Erdogan am Sonntag zusammen mit seinem deutschen Teamkollegen Mesut Özil in London getroffen hatte.