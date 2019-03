Rassismus in Wolfsburg: DFB arbeitet mit Polizei zusammen

Der Sportjournalist André Voigt hatte in der Nacht nach dem Spiel in den sozialen Netzwerken ein Video veröffentlicht, in dem er die Vorfälle schilderte. Darin sprach er von "rassistischen Beleidigungen gegen Sané und Gündogan", die er als Zuschauer direkt miterlebt hatte.

"Ich habe mir das Video auch angeschaut", berichtete Goretzka. Es habe ihn "bewegt" und "entsetzt". Wegen des Vorfalls hat die Polizei Voigt als Zeugen vorgeladen. Der DFB arbeitet in der Causa eng mit der Polizei zusammen und wird dabei "alle Möglichkeiten ausschöpfen".

Goretzkas Rolle gegen die Niederlande

In den letzten beiden Länderspielen des Jahres 2018 war Leon Goretzka nur Ergänzungsspieler, kam als Joker lediglich zehn beziehungsweise zwölf Minuten zum Einsatz. Am Mittwoch hat sich der Bayern-Profi ins Team geschossen, weil er nach seiner Einwechslung gegen Serbien (1:1) überzeugte und erneut seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte.

Im 20. Länderspiel steht er bereits bei sieben Treffern. Doch der 24-Jährige will mehr im aktuellen Umbruch-Team, will Verantwortung übernehmen, vorangehen. "Um den Anspruch zu erheben, muss man auf dem Platz mit Leistung vorangehen", sagte Goretzka, "das ist mein Anspruch, dieses Fundament zu bauen. Ich bin aktuell erst dabei, ein Führungsspieler zu werden."

Immerhin sagt's mal einer. Bei Bayern hatte der Mittelfeldspieler zuletzt Pech, weil er sich in den großen Duellen in der Champions League mit dem FC Liverpool nicht wirklich zeigen konnte. Das Hinspiel in England (0:0) verpasste Goretzka wegen einer Sehnenreizung, im Rückspiel (1:3) kam er in der 72. Minute in ein Spiel, in dem die Kollegen beim Stand von 1:2 bereits die Köpfe hängen ließen.

Nun, völlig gesund, sprüht er vor Tatendrang. Gegen das Nachbarland. "Es war schon immer ein interessantes Duell, aufgrund der geografischen Nähe. Ich bin dort in der Nähe groß geworden und kenne die Rivalität. Es wird auf jeden Fall ein heißes Spiel", sagte Goretzka, dessen Plan wie folgt lautet: "Es gibt viele Räume hinter der letzten Kette. Wir müssen darauf achten, ein gutes Timing bei den Zuspielen zu haben. Dann können wir auch zu Torchancen und zu Toren kommen." Es liegt auch an ihm.

