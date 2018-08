"Nate ist liebevoll, lustig..." Verliebt und glücklich! Miriam Höller ist wieder vergeben

"Verliebt" und "glücklich"

Nate sei "liebevoll, aufmerksam, lustig, verantwortungsvoll und mitreißend", er bringe sie jeden Tag zum Lachen, "wir teilen die gleichen Werte und haben dieselben Zukunftsvisionen". Auch wenn alles, was komme ungewiss sei, "eins weiß ich, Nate ist jemand, mit dem ich in die Zukunft träumen möchte", schreibt Höller in ihrem Statement. Und auch das Foto, das sie dazu postet, verrät, wie glücklich die beiden miteinander sind. Arm in Arm strahlen sie darauf um die Wette, sie im schlichten weißen Tanktop, er im kanadischen Holzfällerhemd. Ihren rührenden Post schließt Höller mit den Hashtags #inlove (verliebt) #love (Liebe) #couple (Paar) #happy (glücklich) und tagt einen gewissen Nate Herbert.