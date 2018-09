München - Es kam, wie es kommen musste: Als die beiden SPD-Vorsitzenden Andreas Nahles (Bund) und Natascha Kohnen (Bayern) am Donnerstagmittag vor die Mikrofone im „Senatssaal“ des bayerischen Landtags in München traten, interessierte sich kein Medienvertreter so recht für die "Sachthemen" Kinderbetreuung und bezahlbaren Wohnraum, welche die beiden SPD-Damen mit Blick auf die bayerische Landtagswahl am 14. Oktober in den Vordergrund stellen wollten, sondern nur eines: Wie geht es jetzt weiter in der SPD und in der Berliner Koalition?