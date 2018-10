Naomi Campbell, Robbie Williams und mehr Hochzeit von Prinzessin Eugenie: Diese Promis sind dabei

Am heutigen Freitag heiratet Prinzessin Eugenie (28) ihren Verlobten Jack Brooksbank (32) in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor. Zur zweiten royalen Hochzeit dieses Jahr sind neben Mitgliedern der britischen Königsfamilie natürlich auch wieder jede Menge Promis geladen. So erschien Supermodel Naomi Campbell (48) in einem eleganten schwarz-weißen Kleid mit Federn am Rocksaum und dazu passendem Fascinator. Sänger Robbie Williams (44, "Angels") kam Hand in Hand mit Ehefrau Ayda Field (39) und deren Mutter Gwen. Ayda Field hatte sich für ein elegantes silbernes Ensemble entschieden.