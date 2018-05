Namhafte Abschussliste Nach "Lethal Weapon"-Eklat: Auch diese Serienstars wurden rausgeworfen

Der Präsident ist abgesetzt

Den größten Medienrummel im Serienfach gab es zuletzt nach den heftigen Anschuldigungen, die im Zuge der "Me Too"-Debatte gegen Kevin Spacey (58) erhoben wurden - bis heute. Auch hier zeigte sich Netflix rigoros und feuerte Spacey von der Erfolgsshow "House of Cards". Als unumwundene Hauptfigur der Show waren sich viele Fans sicher, dass damit auch das Ende der Polit-Serie besiegelt sei. Doch die sechste und wohl letzte Staffel, die nach dem Rauswurf von Spacey radikal umgeschrieben werden muss, wird kommen und stattdessen Robin Wright (52) alias Frank Underwoods Frau Claire als alleinige Hauptfigur zeigen.

Ein vergleichbares Medienecho hatte die folgende Entscheidung nicht, dafür aber einen immens faden Beigeschmack. In der Sitcom "Kevin Can Wait" spielte eigentlich Erinn Hayes (41) die Ehefrau von Kevin James' (53) Charakter. Doch nach nur einer Staffel musste sie den Serientod sterben und ausgerechnet für Leah Remini (47) Platz machen, mit der James bekanntlich neun Staffeln lang als "King of Queens" regierte. Zumindest auf den ersten Blick wirkte die Entscheidung so, als habe man Hayes als Bauernopfer gewählt, um schnell für bessere Einschaltquoten zu sorgen.

Hexen und Beamte

Unvergessen ist zudem der Rauswurf von Shannen Doherty (47) aus der Kultserie "Charmed - Zauberhafte Hexen". So zauberhaft war das Ausscheiden von ihr als Hexe Prue Halliwell aber nicht. Doherty wurde nach nur drei von acht Staffeln von Rose McGowan (44) ersetzt, nachdem sie sich vor allem mit Co-Star Alyssa Milano (45) hinter den Kulissen massiv gezofft haben soll. Inzwischen sollen sich Milano und die krebskranke Doherty wieder versöhnt haben, berichtete 2017 die US-Seite "Page Six".

Bliebe noch der ehemalige "Criminal Minds"-Star Thomas Gibson (55). Für ihn habe eine Auseinandersetzung mit dem Serien-Produzent Virgil Williams für das Aus gesorgt, er dementiert aber vehement, handgreiflich geworden zu sein. "Er betrat den Raum und ging auf mich zu. Als er an mir vorbei streifte, hob ich meinen Fuß und berührte ihn damit leicht am Bein. Hätte ich mich nicht bewegt, wäre er direkt in mich hinein gelaufen. Wir wechselten einige böse Worte, für die ich mich am Tag später entschuldigte und das war's. Wir habe die Szene gedreht, ich bin nach Hause gefahren - und durfte nie wieder zurück", erinnerte sich Gibson im September 2016 laut "Fox News" an den Vorfall zurück.