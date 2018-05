"Näher an der Gerechtigkeit" So reagiert Rose McGowan auf die mögliche Weinstein-Festnahme

Der ehemalige US-Filmproduzent Harvey Weinstein (66) könnte sich am heutigen Freitag den Behörden in New York stellen. Das meldet unter anderem die "New York Times". Schauspielerin Rose McGowan (44, "Charmed - Zauberhafte Hexen"), eine der Frauen, die den Stein der Aufklärung über Weinsteins Machenschaften ins Rollen brachte, ließ nun über ihren Londoner Sprecher Richard Hillgrove ein Statement dazu veröffentlichen, aus dem der "Hollywood Reporter" zitiert.