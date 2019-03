Bereich um Paul-Heyse-Unterführung nicht sonderlich liebevoll gepflegt

Dass auch die Umgebung der Paul-Heyse-Unterführung nicht sonderlich liebevoll gepflegt wird, war einigen Stadträten bereits vor Monaten aufgefallen. Schon im vergangenen August haben zwölf CSU- und SPD-Fraktionsmitglieder in Abstimmung mit Ströer den Verschönerungs-Antrag gestellt. Auch Moos sollte angepflanzt werden, um zu einer Verbesserung des Stadtklimas beizutragen. Doch hierfür sei nicht die Firma Ströer zuständig, so Stadtbaurätin Merk in ihrer Antwort.