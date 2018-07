Von ICE-Zügen, die ihre Fronten wie neugierige Schlangenköpfe in den Starnberger Flügelbahnhof strecken, über den Blick vom Dach des Stellwerks an der Hackerbrücke, der den leuchtenden Hauptbahnhof aus der Ferne wie einen warmherzigen Christkindlmarkt erscheinen lässt, bis hin zum Inneren eines Fahrzeugwerks, in dem ICE-Waggons über eine Wachstraße laufen, auf der sie in drei Stockwerken von oben bis unten gereinigt werden.