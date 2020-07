Was haben Oliver Pocher, Ilka Bessin, Luca Hänni und Profitänzerin Christina Luft gemeinsam? Sie haben alle an der Tanzsendung "Let's Dance" teilgenommen. Da sie die gemeinsame Zeit wohl besonders genossen haben, hat Luca Hänni mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft nun ein romantisches Musikvideo aufgenommen, in dem sie leicht bekleidet durch einen Wald tanzen.