Jann-Fiete Arps noch kurze Karriere verlief bislang bemerkenswert steil: Erst im September letzten Jahres gab er sein Profi-Debüt im Trikot des HSV, in seinen ersten drei Partien gelangen ihm zwei Treffer. Zuvor sorgte er in den Jugendmannschaften für Furore. So netzte er allein in der B-Jugend in 45 Partien 37-mal, auch in der A-Jugend stellte er mit neun Treffern in sieben Partien seine Torgefährlichkeit unter Beweis. In der U17 zählte er als Kapitän zu den absoluten Leistungsträgern und war in seinen 18 Einsätzen an 26 Treffern beteiligt (18 Tore, acht Vorlagen).