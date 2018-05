Der Mann war gerade mit einem Freund beim Baden, als er plötzlich nicht mehr aus dem Wasser auftauchte. Obwohl am Montag einige Wasserretter und ein Rettungstaucher am Kronthaler Weiher einen zusätzlichen ehrenamtlichen Wachdienst ableisteten und schnell am Unglücksort waren, wurde der 31-Jährige aufgrund der trüben Sicht erst nach rund zehn Minuten in drei bis vier Metern Wassertiefe gefunden. Er wurde daraufhin umgehend unter laufender Reanimation ins Krankenhaus gebracht, wo er gegen 20 Uhr den Kampf mit dem Tod verlor.