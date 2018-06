Nächster Schritt Ben Affleck trifft die Eltern von Freundin Lindsay Shookus

Affleck und Shookus wurde am vergangenen Samstag mit Afflecks Schwiegereltern in spe in Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien auf dem Weg in ein Restaurant gesichtet - und offenbar verstanden sich die vier blendend. Obwohl Affleck und Shookus den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt haben, scheint eine Hochzeit in weiter Ferne zu sein. "Ben ist noch nicht bereit einen Antrag zu machen", verriet ein Insider der US-Seite "Entertainment Tonight" kürzlich. Affleck hatte sich im Juni 2015 nach zehn Jahren Ehe von Jennifer Garner (46, "Alias") getrennt.