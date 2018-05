Ob die WM-Teilnahme Özils in Gefahr ist, wurde nicht bekannt. Laut Sun leide der Arsenal-Spieler unter "mysteriösen Rückenproblemen", die sogar chronisch sein könnten. Özil stand gegen Burnley nicht im Kader der Londoner. In den beiden Halbfinalpartien der Europa League gegen Atletico Madrid spielte der Mittelfeldakteur unauffällig. In der Liga kam Özil zuletzt am 1. April beim 3:2-Erfolg gegen den FC Southampton zum Einsatz.