Der frühere serbische Dominator gewann das am Samstag fortgesetzte Halbfinale mit 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8 und trifft nun am Sonntag (14 Uhr Ortszeit/15 Uhr MESZ) auf den Südafrikaner Kevin Anderson (Nr. 8). Das Match war am Freitagabend vor dem vierten Satz unterbrochen worden.