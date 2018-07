Micaela Schäfer darf dabei erneut als Postergirl der Messe antreten, für die drei "Schauspielerinnen" ist es das erste Mal. Was sie für den Job qualifiziert, lässt sich sicherlich aus Zitaten über ihre "schärfsten Sex-Abenteuer" ablesen, die sie vor einiger Zeit der "Bild"-Zeitung gaben. Dort erklärte die Dame mit dem putzigen Pseudonym Schnuggi91 beispielsweise: "Sehr geil war ein Vierer auf einem Klo in einem Club in Hamburg. Leider war die Tür defekt und ging immer von alleine auf. Jedes Mal wenn die Tür aufging, waren wir gerade in einer anderen Konstellation dabei." Und die vermutlich auch nicht auf diesen Namen getaufte Lucy Cat lässt alle an ihrem Schwimmbad-Treiben teilhaben: "Auch ein ziemlich krasses Erlebnis war mein Analsex auf der Freibadwiese. Der Kick, eventuell erwischt zu werden, hat mich daran besonders angemacht."