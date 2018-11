Nackt, Schwer verliebt, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX: Die Höhle der Löwen, Gründershow

Die letzte Folge der aktuellen "Die Höhle der Löwen"-Staffel steht an: Aus einem der größten Speisefische Brasiliens, dem Pirarucu, macht Caroline Hirt (47) unter dem Label REALTRUE luxuriöse Mode-Accessoires. Der Clou: Die Fischhäute werden so verarbeitet, dass ein Leder entsteht, welches in seiner Textur deutlich an Fischschuppen erinnert. Ob die Löwen an diesen speziellen Stücken Gefallen finden und bereit sind, 150.000 Euro für 30 Prozent der Firmenanteile zu investieren?