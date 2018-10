Hoeneß wiederholt Versprechen

Dass es in den letzten sieben Jahren Niemandem gelungen ist, sich in der Profimannschaft zu behaupten, liege laut Hoeneß einzig daran, dass der FC Bayern einer der besten Mannschaften der Welt sei und nur A-Nationalspieler habe. Da sei es für einen Spieler aus der Jugend "extrem schwierig".

Doch bald soll der eigene Nachwuchs also das Prädikat Weltklasse erfüllen, um direkt nachzurücken. Das hatte Hoeneß vor Saisonbeginn schon bei einer Podiumsdiskussion in seiner Heimat Bad Wiessee am Tegernsee angedeutet.

Es wäre eine taffe Ansage, just in jenen Tagen, in denen angesichts der jüngsten Krise die alternde Mannschaft um Franck Ribéry (35 Jahre) und Arjen Robben (34) als Mitgrund genannt wird. Ob das Versprechen von Hoeneß aufgeht?

