Nachwuchs fest eingeplant Ronda Rousey möchte unbedingt schwanger werden

Sie ist seit gut einem Jahr verheiratet

"Wrestling spielen" oder sich kräftig austoben, dürfte für das geplante Baby kein Problem sein, wenn es etwas älter ist, schließlich ist nicht nur die fitte Mama in spe Kämpferin und Wrestlerin, auch der Papa weiß, wie man die Fäuste schwingt. Seit August 2017, also seit etwas weniger als einem Jahr, ist Rousey mit dem Kampfkünstler Travis Browne (35) verheiratet. Für Rousey wäre es das erste Kind, Browne hat jedoch bereits zwei Söhne, Kaleo und Keawe, die er mit in die Beziehung gebracht hat.