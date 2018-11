Immobiliengesellschaft im Luxussegment

Die Firma mit Sitz in Grünwald ist sonst für schicke Projekte in edlen Lagen bekannt. Der Hochbunker in der Ungererstraße, der Chipperfield-Neubau eines Stadtpalais in der Kolbergerstraße im Herzogpark oder edle Eigentumswohnungen in der Erhardstraße – das Unternehmen ist im Luxussegment unterwegs.