Nachts auf der Wiesn EHC-Duell im "Himmel der Bayern": Hockey im Hacker

"Wann spielt man schon einmal Hockey im Bierzelt?"

Die Eishackler Andreas und Tobias Eder, Max Daubner und Jakob Mayenschein hatten sichtlich Spaß als sie auf Inlineskates über die Better kurvten, um sich in einer Partie auf kleine Tore zu messen. "Es war sehr cool – wann spielt man schon einmal Hockey im Bierzelt?", fand Mayenschein. Thölen machte die Zelt-Baustelle derweil mit seinen Tricks unsicher. "Ich war echt beeindruckt, was er drauf hat mit 19 Jahren. Wir hatten auf jeden Fall Spaß!", meinte Andi Eder.