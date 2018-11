Nachrichten in gutem Deutsch Es ist Vorsicht geboten! Neue Trojaner-Welle überrollt Deutschland

User, die in diesem Fall die Datei öffnen und auf die Aufforderung "Enable content" klicken, laden damit im Hintergrund unbemerkt Trojaner und Co. herunter, heißt es bei "heise online" weiter. In einem von dem Portal überprüften Fall sei die Malware "Emotet" heruntergeladen worden, die auf das Abgreifen von Passwörtern und Finanzinformationen spezialisiert sei. Es wird davor gewarnt, dass die Schad-Software derzeit von vielen Antiviren-Programmen nicht ausreichend erkannt werde. User sollten bei etwaig eingegangenen Nachrichten also Vorsicht walten lassen.